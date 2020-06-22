إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتي تعد بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 324 متر مربع، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2397، و 9 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 494 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط، و4066 حالة إزالة مباني بمساحة 559979 متر مربع.