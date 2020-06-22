إزالة 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
كتب:
اسلام فهمي
11:14 ص | الإثنين 22 يونيو 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 32 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتي تعد بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 324 متر مربع، و21 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2397، و 9 حالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بمساحة 494 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط، و4066 حالة إزالة مباني بمساحة 559979 متر مربع.