أولياء الأمور يستقبلون الطلاب بالأحضان في المنيا: امتحان العربي سهل

حرص الآباء والأمهات على معانقة أبنائهم عقب خروجهم من امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، امام لجان محافظة المنيا.

وأكد الطلاب سهولة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، مشيرين إلى أنها جاءت من النماذج المدرسية، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأشاد الطلاب، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي جرى تطبيقها أثناء دخول اللجان، وخلال أداء الامتحان.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث أشرف على دخول وخروج الطلاب من اللجان.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس الحي المتميز للتعليم الأساسي ومدرسة الثانوية الجديدة للبنين بالمنيا الجديدة، مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية، مدرسة دماريس الابتدائية، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، لجنة مدرسة النور للمكفوفين.

وأحال المحافظ خلال جولته مسؤول اللجنة الثلاثية للتحقيق، لعدم تعاونه في توزيع وتنظيم صناديق الأسئلة. كما أحال أحد الملاحظين بلجنة الحي المتميز بالمنيا الجديدة إلى التحقيق، لتأخره عن موعد اللجنة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير أو تراخي في الإجراءات المتبعة.

وخلال تفقده للجنة مدرسة النور للمكفوفين، استجاب المحافظ لطلب عدد من الطالبات لتوفير مبيت لهن خلال فترة الامتحانات، مراعاة لظروفهن الخاصة.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في المنيا 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.