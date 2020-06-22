البحوث السكانية: جائحة كورونا غيرت الأنماط الاستهلاكية للمصريين

قال الدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث السكانية والاجتماعية، إن فيروس كورونا أثر على كافة دول العالم بلا استثناء، ما خلف ضررًا كبيرًا بمختلف الأنشطة ومنها السياحة والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف "عبدالقادر"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، ويذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المجال السياحي تأثر في كافة دول العالم بسبب غلق المجال الجوي بين الدول بعضها البعض، وهو ما خلف ركودًا بالقطاع حتى تأثرت العمالة فيه وكذا دخولهم الشهرية.

وأكد أن دخول الأسر المصرية الشهرية تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، حتى غيروا أنماطهم الاستهلاكية، وقل استهلاك السلع الأساسية مثل اللحوم والأسماك والفراخ، مشيرًا إلى أن ذلك جاء وفق استبيان أجري على 4500 أسرة من شرائح مختلفة للتعرف على مدى تأثرهم بالجائحة.

وحول مصادر تلقي المعلومات عن الوباء، تبين اعتماد الكثير ممن شملهم الاستبيان على التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية للحصول على الأخبار والمعلومات حول فيروس كورونا.