الجماهير الفلسطينية تتوجه إلى الأغوار لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية

يتوجه أبناء الشعب الفلسطيني إلى الأغوار الفلسطينية، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير، ومؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة خطط إسرائيل لضم اجزاء من الضفة الغربية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، سنتطلق الحافلات من كافة محافظات الضفة ظهر اليوم باتجاه الاغوار، حيث التجمع الحاشد في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويشارك في التجمع، اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ووزراء، وقيادو الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الاوروبي، وقناصل الدول الاجنبية بما فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الاردني، حيث يلقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.

كما دعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، خاصة في اوروبا، الى الخروج باتجاه السفارات الاميركية والاسرائيلية، تعبيرا عن رفضهم للضم.