محافظ المنيا يدرس إنشاء مزرعة تسمين مواشي بمساحة 4 أفدنة

محافظ المنيا يدرس إنشاء مزرعة تسمين مواشي بمساحة 4 أفدنة
كتب:
اسلام فهمي
05:39 م | الإثنين 22 يونيو 2020
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن البدء في دراسة إنشاء مزرعة متكاملة للأبقار، وتجميع الألبان، وتربية العجول الربيعية.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ، على ورش شوشة بمركز سمالوط، وهي ورش تمت إقامتها منذ عام 1984 على مساحة 4 أفدنة، وتضم مجموعة من الورش لنقل أصحاب الحرف بداخلها، ومنذ ذلك الوقت وهي غير مستغلة ومتوقفة.
رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط، والمهندس عبد المنعم محمد مدير مشروع دواجن شوشة.
وقال المحافظ، إن المشروع جاء بعد دراسة، لعمل توسعه لمشروع تسمين المواشي بقلوصنا، خاصة مع خطة المحافظة في رصد جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة، وبحث الاستفادة منها مرة أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تسمين المواشي يعد مصدراً كبيراً للدخل إلى جانب أهميته في توفير اللحوم داخل نطاق المحافظة بأسعار مخفضة والحد من انتشار ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يواجهها المواطنين.
وتفقد اللواء أسامة القاضي، قطعة أرض غير مستغلة، بجوار الورش بشوشة بمركز سمالوط، على مساحة 10 أفدنة تابعة للزراعة، ووجه بتقنينها وزراعتها لتغذي المشروع، وتكون في خدمة مشروع رؤوس الماشية، ليكون مشروعًا متكاملًا.
وتفقد خلال جولته، مصنع أعلاف شوشة، ووجه بدراسة إمكانية التوسع في إنتاج الاعلاف لتخدم المشروع، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى المحافظة، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
وتفقد المحافظ خلال جولته، مشروع دواجن شوشة، لمتابعة سير العمل، واستمع إلى طبيعة عمل المحطات وسبل الرعاية، وتسويق البيض، كما تفقد عنابر التربية والإنتاج، في المشروع الذي يقع على مساحة 65 فدانًا ويعمل بطاقة 30 مليون بيضة سنويًا، ويضم 5 محطات ومصنعًا للعلف بقدرة إنتاجية 6 طن في ساعة، و23 عنبرًا للإنتاج و5 لتربية الدواجن.