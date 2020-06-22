جونسون يكشف غدا خطة المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غدا الثلاثاء، عن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، كما سيعلن عما خلصت إليه مراجعة قواعد التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وقال جونسون، إنه يلتزم بصرامة بخريطة الطريق التي وضعها في خطاب وجهه للشعب البريطاني في شهر مايو الماضي، مع توقع إعادة فتح قطاع الضيافة بما في ذلك المطاعم اعتبارًا من 4 يوليو المقبل.

وقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إن جونسون سيجتمع اليوم مع كبار وزراء الحكومة، حيث سيستمعون إلى توصيات الخبراء حيال قواعد التباعد الاجتماعي التي ينبغي اتباعها والتخفيف المخطط للإغلاق.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المقرر عقد اجتماع استشاري أوسع نطاقا لمجلس الوزراء في وقت لاحق، وسيحدد جونسون موقف الحكومة أمام أعضاء البرلمان في مجلس العموم، ومن المتوقع أن يتم تخفيف قاعدة الابتعاد لمسافة مترين لتصبح مسافة متر واحد فقط، وذلك وسط انتشار مخاوف تتعلق بقطاع الضيافة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن السبب في أننا تمكنا من المضي قدمًا هذا الأسبوع هو أن الغالبية العظمى من الناس اتخذت خطوات لاحتواء الفيروس، وكلما انفتحنا، كلما ازدادت أهمية اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.