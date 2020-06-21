بريطانيا تعتزم تعديل "قاعدة المترين" لتسريع تعافي الاقتصاد

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإعلان عن قاعدة "المتر الواحد" للتباعد الاجتماعي، بهدف تسريع تعافي الاقتصاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضحت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن القاعدة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 4 يوليو المقبل وستطبق في جميع الأماكن، بما فيها المكاتب والمدارس.

وسيسمح هذا الإجراء للمواطنين بالحفاظ على مسافة متر واحد عن غيرهم، شرط الالتزام بالكمامات والقيود الصحية.

وكان وزير المالية ريشي سوناك قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25% منذ بدء أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال سوناك إن البيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في مارس وأبريل الماضيين، وكشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل العام.