قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار وعملية دهس في نورث كارولينا الأمريكية

أفادت الشرطة الأمريكية، بمقتل اثنين وجرح 7 آخرين بإطلاق نار في نورث كارولينا، أمس.

كما أضافت الشرطة، أن حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية، وفقا لما نشره موقع "العربية".

يشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت الشرطة، أمس، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة شمال الولايات المتحدة الأمريكية مقتل رجل وإصابة 11 شخصا بجروح لا تهدد حياتهم في إطلاق نار.

ونصحت حينها في تغريدة على حسابها على "تويتر" المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول إطلاق النار.

يشار إلى أن المنطقة المذكورة عبارة عن حي تجاري يقع بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون، حيث تتواجد العديد من الحانات والمطاعم.

يأتي هذا بعد أسابيع على احتجاجات عنيفة شهدتها تلك المدينة تخللتها أعمال تكسير ونهب ومواجهات مع عناصر الشرطة، إثر مقتل جورج فلويد أواخر الشهر الماضي، بعد خنقه على يد أحد رجال الشرطة.