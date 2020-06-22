فيديو.. جراح مصري عائد من أمريكا يجري أول جراحة لمصابة بكورونا

بعد رحلة دامت نحو 16 عاما في تخصص نادر ودقيق وهو جراحة العظام و العمود الفقري، بينهما 10 سنوات من الخبرة في المستشفيات الجامعية بأمريكا، عاد الدكتور علي مَزيَد استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بجامعة عين شمس إلى مصر، عقب أحداث كورونا التي انتشرت في العالم كله، ليستكمل مسيرته الطبية في مستشفيات جامعة عين شمس، في ظل أحداث استثنائية وأوضاع يصعب التعامل معها، خاصة الأطباء الذين يعرضون حياتهم للخطر كل لحظة في بيئة محفوفة بالمخاطر، واحتمالية نقل العدوى إليهم.

قرار العودة إلى مصر جاء بعد فترة عصيبة قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول مزيد: "الوضع في أمريكا عقب انتشار كورونا أصبح صعبا للغاية، وأغلب التخصصات الطبية تكاد تكون توقفت عن العمل باستثناء التخصصات المرتبطة بكورونا بشكل مباشر".

نظرا لطبيعة التخصصات الموجودة بمستشفي الدمرداش، فمعظم الحالات التي تتردد عليها لا علاقة لها بكورونا، باستثناء سيدة وصلت إلى المستشفى باعتبارها حالة حرجة، تبلغ من العمر 25 عاما، سقطت من الشرفة على يد زوجها بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، والإصابة الظاهرة شلل نصفي تام نتيجة لكسر في العمود الفقري.

وحسب ما أكده مزيد: "المصابة جاءت بأعراض شلل نصفي ناتج عن كسر في العمود الفقري دون وجود كسر في القدمين، والأشخاص الذين يقذفون أنفسهم من الأدوار العليا لابد أن يكون هناك كسر في القدمين بجانب كسور العمود الفقري وغيره"، ورغم أعراض كورونا التي كانت واضحة جدا على الحالة ورغم الخطر المحفوف بالتعامل معها، لم يتردد الدكتور علي مزيد وفريقه الطبي في بدء الإجراءات المطلوبة لإنقاذ حياة السيدة، ولم يتردد في التعامل مع الحالة دون الانتظار لتحويلها لمكان آخر مجهز لمثل تلك الحالات.

"مفيش غرفة عمليات مجهزة لاستقبال حالات كورونا، لكن نظرا لخطورة حالة السيدة التي كادت أن تفقد حياتها قررنا التدخل الفوري لإنقاذها وعمل اللازم، واستخدام غرفة جراحات للأنف والأذن لاجراء الجراحة". قال مزيد.

أهم الإجراءات المطلوبة جرى اتباعها في تأسيس غرفة عمليات وعزل في آن واحد لتلك الحالة، وارتدي الفريق الطبي الملابس المخصصة لذلك وتم إجراء الجراحة للسيدة المصابة بالكورونا، ثم بدأ الفريق الطبي عزل نفسه لمدة 14 يوما عقب الجراحة كاجراء إحترازي، بحسب ما أكده مزيد: "لازم نعزل نفسنا 14 يوم عشان نتأكد من عدم الإصابة نتيجة الاختلاط بأحد المصابات بكورونا".