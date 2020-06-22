فرنسا تعيد عشرة أطفال من أبناء "الدواعش" في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن عشرة أطفال من أبناء "الدواعش" الفرنسيين المحتجزين في مخيمات النازحين الواقعة تحت السيطرة الكردية في سوريا، أعيدوا إلى فرنسا، فجر اليوم.

وذكرت، في بيان: "قامت فرنسا بإعادة عشرة أبناء فرنسيين هم قصر أو أيتام أو يعانون من حالات إنسانية كانوا يعيشون في مخيمات في شمال شرقي سوريا"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول مكان وصولهم إلى فرنسا والظروف التي غادروا فيها سوريا.

وأوضحت الوزارة: "جرى تسليم هؤلاء الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية، وهم الآن يخضعون لمتابعة طبية خاصة ورعاية من قبل الخدمات الاجتماعية".

منذ انهيار تنظيم "داعش" الإرهابي في مارس 2019، أعادت فرنسا 28 طفلاً من سوريا. ووجهت باريس "الشكر" إلى الإدارة الكردية شبه الذاتية في شمال شرقي سوريا على "تعاونها" في عملية الإعادة الجديدة هذه، مؤكدة أنها تعاملت "بالنظر إلى وضع هؤلاء الأطفال الضعفاء بشكل خاص وفي إطار الموافقات التي قدمها المسؤولون المحليون".

ومنذ سقوط "داعش"، يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات "الدواعش" الذين تم أسرهم أو قتلهم في سوريا والعراق.

واكتفت دول أوروبية عدة، بينها النمسا وألمانيا وفرنسا، باستعادة عدد محدود من أبناء عناصر التنظيم الإرهابي.وتتردد فرنسا في استعادة نحو 150 مواطناً بالغاً، من الرجال والنساء، وترغب في أن تجري محاكمتهم هناك.كما أن الوضع يبدو معقداً بالنسبة لنحو 300 طفل غير يتيم من أبناء "الدواعش" الفرنسيين، حيث تتطلب استعادتهم موافقة الأم.

وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف "داعش"، بحسب السلطات الكردية.ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم، مؤكدين عدم قدرتهم على إبقائهم لديهم لمدة أطول، كما تنادي بذلك الولايات المتحدة بانتظام، معربة عن قلقها من مغبة هروب وانتشار "الدواعش" المحتجزين في أماكن أخرى أو للبعض نحو أوروبا من أجل تنفيذ هجمات هناك.

وفي يناير، دعا محققون تابعون للأمم المتحدة لإعادة آلاف الأطفال من أبناء "الدواعش" إلى بلدان ذويهم كونهم و"على وجه الخصوص في وضع خطر".وقال مسؤول في الهلال الأحمر الكردي في المخيم لوكالة الصحافة الفرنسية في منتصف يناير، إن 517 شخصاً، بينهم 371 طفلاً، لقوا حتفهم في مخيم الهول عام 2019.