11 إصابة جديدة بكورونا في سوريا والإجمالي يرتفع لـ 198 حالة

سجلت وزارة الصحة السورية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 198 حالة.

وكشفت الوزارة أن 10 من تلك الإصابات لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان.

وأعلنت الوزارة السورية شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 83 متعافيًا.

وشهدت جديدة الفضل تزايدا في حالات الإصابة بكورونا منذ الإعلان عن وفاة سبعينية بالفيروس قبل أيام، وأعلنت وزارة الأوقاف أمس تعليق الصلاة بمساجد جديدة الفضل وجديدة عرطوز البلد، على خلفية اكتشاف تلك الإصابات في المنطقة.