كورونا في بلاد الشام والعراق.. ارتفاع إجمالي إصابات سوريا إلى 204

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.981.535 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى468.054 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.776.368 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات إلى 204، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضحت الوزارة السورية، في بيان أن حالات الإصابة المعلن عنها هي لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، مضيفة، أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا بلغت حتى الآن 204 إصابات شفي منها 83 وتوفيت 7 حالات.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد إلى 1587 حالة بعد تسجيل 51 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 32 حالة وفاة.

واشارت الوزارة اللبنانية، الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 1068 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1896 فحصا.

من جانبه، دعا رئيس دائرة الصحة في وكالة "أونروا" عبدالحكيم شناعة، اللاجئين في المخيمات لالتزام الإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة والابتعاد عن الأماكن المكتظة؛ حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار شناعة في بيان، إلى أن فريقا تابعا لوزارة الصحة اللبنانية سيدخل مخيمي عين الحلوة والبداوي، اليوم الاثنين، لإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد.

وفي فلسطين،أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الأحد، تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، مع المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن حصيلة الإصابات في فلسطين 1022 إصابة، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

من جانبه، قال ملحم "بعد الوصول إلى تسجيل إصابات صفرية بالفيروس، قمنا بخلق توازن بين الاحتياجات الصحية والضرورة الاقتصادية، ومع تزايد العدد اضطررنا إلى انتهاج سياسة الاغلاق لبعض الأماكن المصابة، وذلك لكسر سلسلة تفشي الوباء، وذلك حرصا على حياة ومصلحة أبناء شعبنا".

وبدأ صباح، أمس، وصول فلسطينيين عالقين في مصر إلى "معسكر النويعمة" شرق الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مدير شرطة "معبر الكرامة " العقيد مصطفى دوابشة، قوله إنه من المتوقع اكتمال وصول 270 فلسطينيا عالقا في مصر إلى معسكر "الأمن الوطني " في أريحا، لإجراء الفحوصات اللازمة الخاصة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

واشار دوابشة، إلى وصول الدفعة الأولى من العالقين إلى أريحا وشملت30 فلسطينيا، حيث باشر أفراد من شرطة المعابر بتسجيل أسمائهم وتسهيل وصولهم، وتحويلهم إلى الطواقم الطبية العاملة في معسكر الأمن الوطني.

وأضاف مدير شرطة "معبر الكرامة "، أنه سيتم حجر "العالقين " في مركز "النويعمة " المجهز بكامل التجهيزات "اللوجستية" ، حتى إعلان نتائج عيناتهم، حيث سيتم بناء عليها إعادتهم إلى محافظاتهم.

إغلاق محافظة الخليل بشكل كامل باستثناء الوزارات التي تتعلق بمكافحة كورونا

من جانبه، قرر محافظ محافظة الخليل جبرين البكري إغلاق المحافظة، أمس الأحد، بشكل كامل وبكل مكوناتها بما يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء الوزارات التي لها علاقة بمكافحة الوباء وعدد من المرافق الضرورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وأوضح البكري، أن الإغلاق يشمل البنوك وكافة المرافق والقطاعات في المحافظة، باستثناء المخابز والصيدليات ومصانع الألبان والبقالات وأسواق الخضار المركزية في مدينة الخليل وبلدة حلحول، مضيفا أنه سيتم منع حركة المواطنين في المحافظة 5 أيام، من أجل المحافظة على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي

وأشار البكري، إلى أن 30 بؤرة وباء توجد في المحافظة حتى الآن وينبغي العمل على متابعتها للقضاء على هذه الجائحة.

295 إصابة جديدة بكورونا في واسط العراقية

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 295 إصابة جديدة بالوباء في واسط وديالي.

وقال محافظ واسط رئيس خلية الأزمة محمد جميل المياحي، وفقا للوكالة العراقية للأنباء "نينا" - إن الخلية سجلت 200 إصابة جديدة بكورونا المستجد في عموم مناطق المحافظة.كما أعلنت خلية الأزمة الصحية في دائرة صحة ديالي عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

من جانبها، قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة فرض حظر شامل للتجوال بدءا من غد الثلاثاء حتى الأول من شهر يوليو المقبل بسبب كثرة الإصابات بكورونا المستجد وخطورة الوضع الصحي في المحافظة.

.وقال مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، إن اللجنة العليا قررت تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية وإغلاق جميع المساجد وأماكن العبادة والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات والاحتفالات، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

العراق: حظر شامل لمدة أسبوع في كربلاء وبابل

وقررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة الوباء في محافظة كربلاء بالعراق، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع ومنع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بسبب زيادة الاصابات بالوباء.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أمس السبت، أنه تم السماح للمحال التجارية والغذائية بالعمل من الساعة الخامسة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر.

من جانبها، قررت خلية الأزمة في محافظة كركوك، الاستمرار بتطبيق حظر التجوال الجزئي، من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء، فيما يكون حظرا شاملا أيام الخميس والجمعة والسبت، كما قررت الخلية، أن يكون الدوام في المؤسسات بما لا يتجاوز 25‎%‎ مع الإلزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات للموظفين والمراجعين والتقيد بضوابط الصحة والتوعية وعدم التلامس والتجمع ، فضلا عن الإبقاء على غلق الجامعات والمعاهد ودور العبادة وفق مقررات لجنة السلامة الوطنية.

فيما أعلنت خلية الأزمة في بابل فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع، وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل، في تصريح، إن خلية الأزمة قررت أيضا إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة، عدا الجهات الخدمية والأمنية، وغلق كافة المطاعم بضمنها مطاعم التوصيل".