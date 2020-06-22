موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع مانشستر سيتي صاحب الوصافة أمام نظيره بيرنلي اليوم، الاثنين 22 يونيو، ضمن منافسات ختام الجولة الثلاثين من مباريات إياب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن يقود مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي تحكيميًا، الحكم الإنجليزي الدولي أندريه مارينر ويساعده أدريان هولمز، وأندي مادلي حكمًا رابعًا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، على قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي، كما يمكن مشاهدة المباراة على قناتي beIN Sports HD 11 EN، وbeIN Sports Connect.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل السيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري، جمعهم من الفوز بـ19 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 7، فيما يأتي بيرنلي في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة جمعهم من الفوز بـ11 مباراة والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل 4-3-3 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: بنيامين ميندي - إيميرك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووكر.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروينه.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز.