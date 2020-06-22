مدبولي يستعرض كتاب "حكايات الولاد والأرض" حول بطولات الشهداء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نسخة من الجزء الأول من كتاب "حكايات الولاد والأرض" الذي أهدته له الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

الكتاب تأليف محمد نبيل محمد.. ويتضمن حكايات من أسر شهداء الجيش والشرطة

وهو من إعداد الكاتب محمد نبيل محمد، ويتضمن حكايات من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأبنائه.

وثمن رئيس الوزراء قيمة الأعمال الفنية والأدبية المتنوعة التي تُخلد البطولات الغالية التي يسطرها شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يثبتون يوماً بعد يوم، أنهم درع حماية الوطن، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار، مؤكداً أن هذا النوع من الأعمال الفنية يُوفر لشبابنا وللأجيال الصاعدة القدوة الصالحة والنماذج التي يجب أن يُحتذي بها.

كما أثنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على محتوى الجزء الأول من الكتاب، الذي تم نشره في جريدة الجمهورية في شهري أبريل ومايو 2020، والمتضمن بين دفتيه السير العطرة للعظماء من أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأضافت أنه يُعد رسالة محبة من وزارة الثقافة لكل أسرة مصرية وعنوان امتنان وعرفان لما بذله الشجعان في ميدان الشرف، وتقديراً لتضحيات الشهداء بأرواحهم، لافتة إلى أن الكتاب يُعد أيضاً تقديراً لكل أم عظيمة وزوجة قوية وأخت وابنة ما زالت تستمد الفخر من سيرة هؤلاء الأبطال.