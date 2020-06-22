خوفا من كورونا.. الذهب يسجل أعلى مستوياته في شهر

قفز الذهب اليوم الاثنين، لأعلى مستوى له فيما يزيد عن شهر، تزامنا مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1751.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو، فيما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% ليصل إلى 1764.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي، من "سي.إم.سي ماركتس"، "إن العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق، جعلنا نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة".

وأضاف "السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا يوم الأحد.

وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5% إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1908.08 دولار، بينما قفز البلاتين 0.8% إلى 812.27 دولار.