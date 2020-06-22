"القصبي": 15 مليون صوفي يدعمون الرئيس لمواجهة أي تهديد لأمن مصر

أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تأييده وثقته الكاملة في القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إدارته لشؤون البلاد.

وقال أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية فى بيان له اليوم، إن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبي أكد مساندة ودعم ما لا يقل عن ١٥ مليون صوفي ووقوفهم صفا واحدًا خلف القيادة السياسية، لمواجهة كافة تحديات الأمن القومي الراهنة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، "نقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية، ولا نقبل أي تهديدات للأمن القومي، ونحن جميعًا جنود مجندة فى مواجهة كل التحديات فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لحماية أمننا القومي وحماية مصالح البلاد، ودعم مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن وطننا الغالي في مواجهة أي معتد داخليًا وخارجيًا.

ودعا "القصبي" جموع المصريين إلى دعم القيادة السياسية فى مواجهة المخططات التى تستهدف النيل من أمن مصر القومي، عبر نشر وزرع الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط لزعزعة الاستقرار فى المحيط المصري والعربي.