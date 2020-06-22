سارة الدرزاوي تعزي أوس أوس في نجله: مفيش كلام يخفف الألم.. ربنا يصبركم

قالت الفنانة سارة الدرزاوي، أحد نجوم مسرح مصر، إنّ نجل الفنان أوس أوس، توفي وفاة طبيعية.

وكتبت سارة، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، علي ابن أوس أوس ورويدا الصغير، عمره 3 شهور توفاه الله وفاة طبيعية".

وأضافت سارة، معزية أوس أوس وزوجته: "ربنا يصبر قلبكم على مصابكم، مفيش كلام ممكن يخفف الألم، بدعي ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب، و يا رب يكون سبب رحمة ومغفرة ليكم وينزل سكينته على نفوسكم ويربط على قلبكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الفنان "أوس أوس"، شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدي المرغني، وبيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.