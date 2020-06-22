الأنبا يوساب يترأس جنازة القس إقلاديوس.. والبابا يعزي كهنة الأقصر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القس إقلاديوس جرجس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمريس غرب الأقصر، التابعة لإيبارشية الأقصر، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ21 عاما بقليل.

ولد الكاهن الراحل بقرية الزينية شمال الأقصر في 6 أكتوبر 1983 باسم لطفي، وعمل لفترة بوزارة الداخلية إلى أن سيم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بالمريس، في 7 مارس 1999 وحتى وفاته.

وصلى الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر صلاة تجنيزه بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر.

وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء إلى الأنبا يوساب، ولمجمع كهنة إيبارشية الأقصر في وفاة القس إقلاديوس جرجس.