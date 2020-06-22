صور.. انتشال 4 أطنان مخلفات من قاع البحر الأحمر

تمكنت حملة لتنظيف قاع مياه البحر الأحمر من رفع 4 أطنان من المخلفات الصلبة بالاشتراك مع محميات البحر الأحمر حملة وجمعية المحافظة على البيئة وغرفة الغوص ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" وذلك تحت إشراف ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشار هشام مصطفى، المدير التنفيذي لجمعية المحافظة على البيئة، إلى أن المبادرة تستمر بتنظيف الشواطئ بمدن البحر الأحمر حتى 29 من شهر يونيو الجاري في أولى أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لحماية التنوع البيولوجي بعدد من موانئ البحر الأحمر منها الميناء السياحي ومارينا نادي الرياضات بالغردقة ومارينا الألومنيوم بسفاجا ومارينا مرسى بمشاركة 20 غواصا.

ولفت إلى أن المبادرة استهدفت اليوم، جمع 4 أطنان بالإضافة إلى تجميع 8 أطنان اليومين السابقين، مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة بمشاركة عدد من الغواصين المتطوعين.