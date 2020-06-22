مبادرة حياة كريمة: نسعى لتأهيل 157 قرية بها 4.2 مليون مواطن

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تهتم بتطوير وتأهيل القرى الأكثر احتياجًا، والتي بدأت بدعوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير من العام الماضي.

وأضاف "جاد الكريم"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أطلق تلك المبادرة بعدما ساهم المواطن في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تحمله للإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الـ5 سنوات الماضية، حتى دعى الحكومة والمجتمع المدني للتكاتف وتنفيذ برنامج شامل ومبادرة شاملة تحت رعايته الشاملة لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن المبادرة قد بدأت بـ270 قرية، وخلال الأسبوعين الماضيين وجه الرئيس بزيادة عدد القرى حتى وصلت لـ357 قرية، يقطن بها ما يقرب من 4.2 مليون مواطن و900 ألف أسرة.

وأكد أن الوزارة تقوم بخلق إطار مؤسسي للمشاركة في المبادرة، حيث أن الخطط الاستثمارية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة تتم بنهج تشاركي، وتم إعداد خطة المرحلة الثانية عبر التشاور مع المواطنين لما يقرب من 400 جلسة تشاور عامة شارك فيها قرابة 10 الآف مواطن.