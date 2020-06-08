رئيس مدينة سيوة يتفقد 38 وحدة سكنية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تفقد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الاثنين، الوحدات السكنية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية بهي الدين.

ويصل عدد وحدات المبادرة إلى 38 وحدة سكنية، بواقع 21 وحدة هدم وبناء، و17 وحدة إعادة تأهيل، بإعتماد مبلغ 2.320 مليون جنيه، كما تم دعم القرية بمبلغ 4 ملايين جنيه لحل مشكلة الصرف الزراعي بالقرية.

وقال "الحصيوى" إنه سيتم رفع كفاءة كل من مركز الشباب والوحدة المحلية للقرية ومدرسة بهي الدين، ورصف طريق أسفلتي بطول 1300 مترًا.

ولفت إلى أنه جاري استكمال أعمال تطهير المصارف العمومية والفرعية بنطاق المركز بإجمالى طول 300 كيلو مترًا.