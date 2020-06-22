وكيل "دينية النواب": كلنا جنود الدولة للدفاع عن تراب الوطن وحماية حدوده

أكد النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ، على دعمه الكامل للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق الأمن القومى المصرى وحماية حدودونا وحقوقنا المائية.

وأشار "الجندى"، نثق فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ثقه عمياء لأن قراراته منذ تقلده الحكم حكيمه وكلها فى صالح الشعب المصرى والإنجازات الموجوده على أرض الواقع الآن خير دليل، مؤكدا "قد تبين الرُشد من الغي والإيمان بقضايا الوطن هو الإيمان الحقيقي بالله ورسوله".

ووجه "الجندي" رسالة للقيادة السياسية قائلا "تحاط مصرنا الحبيبة حاليا بعدة تحديات على عدة محاور واتجاهات إستراتيجية داخلية وخارجية، نُجزم أنها الأكثر خطورة في عصرنا الحديث.

موضحا أنه على المستوى الإقليمي مازال الإرهاب يهدد حدودنا الشرقية في سيناء الحبيبة، وشمالا فلقد اشتعل الصراع حول ثروات الغاز الطبيعي في ظل أطماع الواهم التركي أردوغان عقب صاع ترسيم الحدود الذي كان بمثابة تذكيرا له بقدر مصر ومكانتها إطار حق أصيل لمصرنا، وهو ما جعل الواهم أن يحاول بمعاونة حكومة فاقدة للشرعية بقيادة فايز السراج أن يجد لقدمه موطئاً على حدودنا الغربية في ليبيا الشقيقة طمعا في ثرواتها ونكاية في الدولة المصرية، فضلاً عن التحدي المصيري الخاص بسد النهضة والتعنت الإثيوبي الواضح ورفضهم الإلتزام بأي اتفاقات تتعلق بالشروط الفنية والقانونية والقواعد الخاصة بملء خزان سد النهضة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.

وأشار وكيل اللجنة الدينية في بيان له اليوم، أن كل ذلك يأتي تزامنا مع جائحة فيروس كورونا التي تواجه العالم كله، وأثر ذلك على الاقتصاد الذي ما كاد أن يستعيد عافيته حتى جاءت هذه الأزمة لتشكل تحديا آخر مازالت الدولة المصرية صامدة في مواجهته وعازمة على التصدي له بكل قوة.

مضيفا: لسنا بصدد التحليل أو التنظير، إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية جلية وواضحة للجميع، يقول الله تعالى في كتابه الكريم "قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"، وحب الوطن هو من الأمور التي فطرت عليها النفس البشرية وهو مرتبط ارتباط وثيق بالدين وبالإيمان بالله، مستشهدا بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلـم) عندما خرج من مكة المكرمة فقال "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي".

وأضاف "الجندى" ليعلم الرئيس أنه ليس وحده والشعب المصري كله يُدرك تماما قدر التحديات الراهنة.. وليس لدينا أدنى شك في حكمتك وقدرتك على الحفاظ على حقوق مصر في كافة الملفات وعلى كافة الاتجاهات.. وأؤكد إننا جميعا جنود لهذا الوطن.. وندرك حقاً شرف ارتداء الزي العسكري والدفاع عن حقوق مصر في أي بقعة من بقاع العالم، كما نثق تماماً فى قدرة الرئيس على اتخاذ القرارالمناسب في الوقت المناسب . ولا يساورني أدنى شك في أن شعوري هو شعور كل المصريين.. كلنا جنود في الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن وحقوقه، داعيا الله أن يوفق مصر وقائدها لما يحب ويرضى.