"عمال ليبيا" يؤيد مبادرة مصر والجيش الليبي: مستعدون للقتال

أكد الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، دعمه الكامل للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، واستعداده للقتال ضد من يحاولون المساس بأمن ليبيا، كما أكد رفضه للتدخلات التركية في ليبيا.

وذكر الاتحاد، في بيان عنه قبل قليل، أنّه يدعم المبادرة المصرية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استقرار وأمن ليبيا تحت عنوان "إعلان القاهرة"، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وتمثل مبادرة "إعلان القاهرة" خارطة طريق لحل الأزمة ووقف نزيف الحرب وتجنيب الحل العسكري، وإعلاء المصلحة الوطنية في ليبيا، وتؤكد رسوخ واستقرار السياسة المصرية التي تنطلق من مرتكزات ثابتة تجاه الأزمة الليبية.