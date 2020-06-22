"الصحة العالمية": لا تنخدعوا كورونا لا يزال خطرا

جددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها حول فيروس كورونا المستجد، قائلة إن فيروس كورونا المستجد لا يزال يشكّل خطرا، خصوصًا أن وتيرة الجائحة تتسارع.

وتأتي تحذيرات المنظمة العالمية في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود وإنهاء الإغلاق باستئناف عجلة الحياة عن طريق إعادة حركة العمل والسفر، إلا أن المنظمة الأممية عادت وذكرت بتحذيراتها السابقة من التسرع في رفع إجراءات العزل واستئناف النشاطات اليومية والحركة الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، ومؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا فترة طويلة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وتحاول الصحة تبرير تحذيرات بالإشارة إلى تسجيل ارتفاع قياسي في المعدلات اليومية للإصابة بـ "كوفيد 19" على مستوى العالم الأحد، بزيادة إجمالية في عدد الإصابات وصلت تقريباً 183020 خلال 24 ساعة.

وطبقا لتقريرها اليومي سجلت أكبر زيادة في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية مع أكثر من 116 ألف حالة جديدة.