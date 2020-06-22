التضامن تطلق منصة تفاعلية للتواصل مع المواطنين وتقديم أفضل خدمة

قال الدكتور مجدي الحناوي، مستشار وزير التضامن للربط الشبكي، إنّ الوزارة أطلقت أول منصة تفاعليه بينها وبين المواطنين للتواصل ومتابعة مدى دقة وسرعة وصول الخدمات لمستحقيها من المواطنين في مختلف الجمهورية.

وأضاف الحناوي، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية، أنّ الربط الشبكي من شأنه فتح آفاق جديدة من الحوار بين المواطنين والوزارة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين ولحل مشكلاتهم، وهي الخدمة التي ينضم إليها مواطنين جدد كل فترة، موضحا أنّ المنصة تتابع وعن كثب استلام المواطنين لبطاقات برنامج "تكافل وكرامة"، والتي ينضم إليها مواطنين جدد كل فترة للاستفاده من ذلك البرنامج، وتحل المنصة المشكلات التي قد يواجهها المواطن خلال تلقيه لخدمته.

وأكد أنّ المنصة تقوم على إرسال رسائل قصيرة عبر الموبايلات العادية للمستفيدين والمدعم استخدامها على الهواتف القديمة، بينما تعمل الوزارة حاليا على تحديث المنصة حتى تخدم الأنشطة التي تقدمها الوزارة للمواطنين بشكل جيد، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل حاليا على إطلاق المرحلة الثانية من خدمات إرسال الرسائل الصوتية للمستفيدين، بعد نجاح المرحلة الأولى من المنصة لدى قطاع كبير من المواطنين.