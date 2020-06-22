مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء ري أرضها بسوهاج

لقيت ربة منزل، مصرعها صعقا بالكهرباء عقب ملامسة يدها أحد الأسلاك العارية لموتور أثناء ري أرضها الزراعية بقرية بني حرب دائرة مركز طهطا بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول نعمة حسين أحمد، 35 عاما ربة منزل "جثة هامدة"، وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا.

وبسؤال شقيقتها أحلام، 45 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء قيام شقيقتها بري أرضهما الزراعية بموتور ري كهرباء لامست يدها إحدى الأسلاك العارية مما أدى لوفاتها ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وصرحت بدفن الجثة.