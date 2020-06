إبداع صاحب نوبل وأوسكار مستمر.. 10 أغنيات جديدة للأسطورة بوب ديلان

مبدع، يثبت أن العمر مجرد رقم، وأنه فنان قادر على الإبداع بكلماته وصوته الذي يزيده الزمان تأثيرا، حيث نجح المغني الأمريكي الأسطوري، بوب ديلان، في إسعاد جماهيره مرة أخرى بعد إصداره ألبومه الغنائي بعد 8 سنوات من الغياب.

وأصدر الأسطورة "ديلان"، ألبوما غنائيا عنوانه "Rough and Rowdy Ways" ضم 10 أغنيات، وهي

I Contain Multitudes، My Own Version of you، Black Rider، Goodbye Jimmy Reed، Mother of Muses، Crossing the Rubicon، Key West، بالإضافة إلى أغنية Murder Most Foul والتي مدتها 17 دقيقة، وتدور حول اغتيال الرئيس الأمريكى جون كينيدى، وذلك بعد غيابه لمدة 8 سنوات.

المغنى والشاعر الأمريكي "بوب ديلان"، مواليد 1941، له أنتاج ضخم، حصل على عدد كبير من الجوائز والتكريمات، بسبب كلماته وأغانيه المؤثرة، منها جائزة نوبل في الأدب، بالإضافة لفوزه بالأوسكار عن أغنية "Things Have Changed"، والتي غناها لفيلم "Wonder boy"، وحصل على الجولدن جلوب عن نفس الأغنية، وترشح للجرامي 9 مرات وفاز بها مرة.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية، سأله المذيع عن كيفية تأليفه لهذا الكم من الأغاني، فرد بوب ديلان قائلا: "لا أعرف كيف قمت بتأليف كل هذه الأغاني، مكتوبة بطريقة سحرية تقريبًا".

ويبدوا أن حياة "بوب" ملهمة لصناع السينما، فالمخرج الكبير مارتن سكورسيزي أخرج فيلم Rolling Thunder review، وهو وثائقي إنتاج شبكة نتفلكس.. والفيلم يرصد الجولة الموسيقية التي قام بها "ديلان" عامي 1975 و1976، وتحدث فيه بوب ديلان ومجموعة من صناع الموسيقي، مع عرض لقطات نادرة من جولته "رولينج ثاندر".

وفي عام 2007 تم إنتاج فيلم سيرة ذاتية عنه اسمه "أنا لست هناك".. من تأليف وإخراج "تود هاينس"، والفيلم يعتبر تأملات في حياة بوب ديلان، يجسد فيه 6 شخصيات جانبًا مختلفًا من حياة المغني والشاعر.. وشارك في بطولته مجموعة من أهم النجوم في هوليود كل ممثل فيهم جسد بوب ديلان في مرحلة وهم كيت بلانشيت، هيث ليدجر، ريتشارد جير.. كريستيان بيل، بن ويشو، ماركوس كارل فرانكلين.

وأيضاً تم إنتاج فيلم when the deal goes down، عن بوب ديلان عام 2006، وشاركت فيه الممثلة سكارليت جوهنسون، واسم الفيلم مأخوذ من أغنية لبوب، ومن إخراج Bennett Miller.

ومن أشهر أغانية بوب ديلان

Not Dark yet ،blowin in the wind ،one more cup of coffee، Million Miles ،Thing have changed