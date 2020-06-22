المؤتمر: القبائل الليبية كشفت الأهداف الشيطانية لأردوغان

أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، والذي رحب فيه بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، وتأكيده أنّ ليبيا دولة عربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر.

وقال الشريف في بيان إنّ المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، كشف عن الأهداف الخبيثة والشيطانية للنظام التركي الإرهابي، ممثلا في سلطان الدم والإرهاب، من وراء محاولاته لاحتلال وغزو ليبيا، عندما أكد أنّ دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف في الأساس لتمكين وإعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر الإرهاب في شمال أفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وأفريقيا.

وأكد ضرورة دعم دعوة المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي وتأييد مطالبته بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية، للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظا على الأمن القومي العربي وفي مقدمتها ليبيا ومصر.

وطالب الشريف، المجتمع الدولي بدعم ليبيا لتنفيذ المطالب المشروعة والعادلة للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والشعب الليبي الشقيق وإنقاذه من المليشيات والدواعش والمرتزقة الأردوغانيين، مؤكدا أنّ الدعم العربي والدولي لليبيا أصبح ضرورة حتمية للقضاء على الاحتلال والغزو والتدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا.