أورمان كفرالشيخ تنظم 3 معارض آثاث وأجهزة كهربائية مجانية للأسر الفقيرة

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ستنظم 3 معارض لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأكثر احتياجا، بمركز الرياض قرية كوبرى الزاوية، ومركز مطوبس قرية برنبال، ومركز بيلا قرية ابشان بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بالمجان يوم الخميس المقبل.

وأكد "شعبان"، أن الهدف من تنظيم المعارض هو تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأوضح، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث، وأن ظروف معيشتها تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

وأشار مدير عام الجمعية، إلى أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان، تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل مثل الأرامل والأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وإعالة أسرته.

يذكر أن توزيع الأورمان للأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهود الجمعية التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.