أقباط من أجل الوطن: ندعم الرئيس والجيش لحمايه الأمن القومي

أكد الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، دعمة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري الباسل، في أي قرار لحماية الأمن القومي المصري.
وثمّن الاتحاد، في بيان عنه، دور القيادة السياسية على المستوى الدبلوماسي لحماية حدودها والدفاع عن حقها في مياه نهر النيل.
وطالب الاتحاد، فئات الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهه المخاطر والتحديات التي تواجه مصر، وقال كريم كمال، رئيس الاتحاد، إنّ الأمن القومي المصري خط أحمر وحدود مصر وحمايتها وحماية حق الشعب المصري في مياه نهر النيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأضاف كمال: "نثق ثقة تامة في القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال في حماية أمننا القومي، وندعم التحركات الدبلوماسية للدولة لحماية الأمن القومي المصري".