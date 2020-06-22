أقباط من أجل الوطن: ندعم الرئيس والجيش لحمايه الأمن القومي

أكد الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، دعمة الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري الباسل، في أي قرار لحماية الأمن القومي المصري.

وثمّن الاتحاد، في بيان عنه، دور القيادة السياسية على المستوى الدبلوماسي لحماية حدودها والدفاع عن حقها في مياه نهر النيل.

وطالب الاتحاد، فئات الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهه المخاطر والتحديات التي تواجه مصر، وقال كريم كمال، رئيس الاتحاد، إنّ الأمن القومي المصري خط أحمر وحدود مصر وحمايتها وحماية حق الشعب المصري في مياه نهر النيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف كمال: "نثق ثقة تامة في القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال في حماية أمننا القومي، وندعم التحركات الدبلوماسية للدولة لحماية الأمن القومي المصري".