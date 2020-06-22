بشراكة بين "الأكاديمية العربية" والبنك الأهلى: إطلاق أكبر مسابقة عربية لريادة الأعمال لطلاب الجامعات

شهد معالى الامين العام لجامعة الدول العربية , السيد / احمد ابو الغيط اليوم الأثنين الموافق 22 يونيو 2020 , افتتاح فاعليات مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال الذى تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالشراكة مع البنك الاهلى المصرى حيث يعد "رالي مصر لريادة الأعمال"، من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها و تشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية، وكذا أصحاب الأبتكارات من الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع حيث تقدم المسابقة فى نسختها الحالية 50 الف منحة تدريب في ريادة الاعمال لتأهيل الشباب العربى

وتأتي المسابقة في إطار الدور المنوط بالأكاديمية، كأحد منظمات جامعة الدول العربية، لدعم الشباب العربي والمصري، لتعزيز المعرفة الريادية ودعم أفكار المشروعات التي تساهم في التنمية الأقتصادية من خلال تأهيلهم ومساعدتهم على تطوير أفكار لمشروعات حقيقية بما يساهم في خلق فرص عمل لهولاء الشباب، وكذا في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري، باعتباره أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، لدعم الأبتكارات .

حضر حفل الإطلاق الإفتراضي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العاالى والبحث العلمى , الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة , الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة , السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة ، وممدوح عافيه رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ووائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية .

وفى كلمته قال الامين العام لجامعة الدول العربية السيد / احمد ابو الغيط : " يسعدنى ان اشارك معكم اليوم فى هذه الفاعلية المتميزة , وهى المسابقة التى تعد ابرز المسابقات الهامة لطلاب الجامعات , ولايفوتنى ان اتوجه بالشكر الى الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وكذلك السيد / هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى على هذه المبادرة الطيبة الهادفة لتبنى النماذج الناجحة فى مجالات ريادة الاعمال بحيث ينتبه اليها المهتمون من اجل الوصول الى النهضة الاقتصادية الشاملة "

واضاف " ابو الغيط " إن المسابقة تأتى فى وقت نحتاج فيه لاعطاء الحافز للشباب ومواكبة ما يجرى حولنا من تطورات على مختلف الاصعدة , و وقت نحن فى اشد الحاجة فيه الى تشجيع الابداع والابتكار و التجارب المتميزة فى ظل هذه الظروف غير العادية والمتمثلة فى وباء كورونا .

وتابع قائلا : " مسابقة رالى مصر تتعامل مع قطاعات فى غاية الاهمية تناسب مع التغيرات فى نمط الحياة بحيث يصبح عام 2021 عام اطلاق هذه الشركات

واشار الى ان مثل هذه الفاعليات تعبر عن مدى الادراك بما يجرى من حولنا من تغيرات اقتصادية واجتماعية , وكيفية مواجهاتها والتصدى لها وتعكس القدرات والامكانيات التى يمتلكها الشباب المصرى وتحويل تلك القدرات الى معادلة ناجحة تعبر بنا الى بر الامان .

واوضح قائلا : ان سكان العالم العربى هم اكثر سكان العالم شبابا , ولذلك يجب ان نحسن الاستثمار فى قدراتهم , ومن هذا المنطلق فأن جامعة الدول العربية تدرك وتؤمن ان الاستثمار فى الانسان هو اكثر طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال توفير البيئة المناسبة , وقد انعكس هذا الادراك فى القمم العربية المختلفة من خلال تشجيع البحث العلمى والارتقاء بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل .

وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذه المسابقة مشيرا الى ان العمل المشترك هو السبيل الوحيد لمثل هذه الفاعاليات , كما اتمنى تستمر هذه المسابقة كحافز على التفكير الجرىء والتخطيط المستقبلى وروح التميز

واختتم كلمته بالقول " لقد اسعدنى الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية لما قامت به الاكاديمية من اجل الشاب حمزة احمد منسى نجل الشهيد احمد منسى بخصوص تقديم منحه للرداسة بمدرسة الاكاديمية , وقال : ارجو ان اقابله شخصيا وذلك تقديرا له و شهادة لوالده البطل مشيرا الى ان هؤلاء هم رجال حقيقيين يقدمون حياتهم فداء لوطن يحمى الجميع" .

من جانبه رحب الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالحضور , وقال انه لمن دواعى سرورى ان اتواجد بين هذه الكواكبة من قيادات العمل العربى المشترك وكذلك زملائى الوزراء مشيدا بأهيمة ريادة الاعمال فى الوقت الراهن .

واوضح "عبد الغفار" قائلا : ان ازمة كوفيد 19 "كورونا " فرضت على المجتمع العالمى واقعا جديدا وظروفاً مغايرة عن السابق , واضاف : العالم تغير شكله حاليا وسيتغير مجددا مشيرا الى ان ريادة الاعمال من القطاعات التى تأثرت بفعل هذه الجائحة .

وشدد على اهمية قطاع ريادة الاعمال فيما يتعلق بقدرته على خلق وظائف جديدة واتاحة الفرص للشباب فيما اقامة مشروعاتهم من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية .

وتوجه عبد الغفار بالشكر لرئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على رعايته لهذه المسابقة بالشراكة مع البنك الاهلى المصرى وبدعم من الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الامين العام السيد احمد ابو الغيط .

من ناحيته اعرب الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد فى حفل اطلاق تلك النسخة من رالى مصر لريادة الاعمال , حيث اشاد بمجهودات الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية , وقال : الدكتور اسماعيل عبد الغفار رائد نهضة فى التعامل الشباب والرياضى من خلال الاكاديمية .

واثنى على مسابقة رالى مصر , وقال : انها توجه الشباب نحو قطاعات جديدة ومختلفة , مشيرا الى اهمية ريادة الاعمال حيث قام باللاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة وفتح مراكز الشباب فى كل محافظة لاقامة الحاضنات وتأهيل الشباب الىجانب دراسة مع اكاديمية البحث العلمى لانشاء حاضنة بين وزرة الشباب والرياضة واكاديمية البحث العلمى ووزارة التعليم العالى .

وتابع قائلا : دراستنا تشير الى وجود هواجس لدى الشباب من اجل الحصول على قروض لانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة , وما تقدمه هذه المسابقة من منح سيحرك اسلوب الحياة وكذلك التأثير النفسى للشاب المصرى من خلال الشركات الناتجة عن ريادة الاعمال ,

وتوجه بالشكر لكل من ساهم فى هذا العمل الذى يعد عائداص مباشرا لوزارة الشباب والرياضة لتغيير الفكرة الشبابى والقيم الفاعلة وفهم قدراتهم .

من جانبها اعربت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة عن سعادتها بالتواجد فى اطلاق مسابقة رالى مصر لريادة الاعمال هذا العام مشيرة الى انها سبق وان حضرت الرالى فى نسخ سابقة , مشيرة الى ان هذه المسابقة دائما ما تحظى بالمشروعات المتميزة وتكسب المشاركين العديد من المهارات من خلال اجتيازهم لتدريب ريادة الاعمال

وقالت : اتمنى النجاح للمسابقة وكلى ثقة فى انها ستخرج نماذج ناجحة , الغرض هو النجاح فى تحويل رائد الاعمال الى صاحب مشروع صغير ثم متوسط ثم كبير حتى يتدرج ويمتلك سلسلة مشروعات مشيرة واتاحة فرص عمل لاصحاب المشروعات مما يعود بالتنمية الاقتصادية على الدولة , اتمنى التوفيق و حضور النهائيات وتسليم الجوائز وهى لحظة من اسعد اللحظات ترجمهة هذا المجهود لفرص نجاح وفرص عمل .

من جانبه أكد السيد هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى , أن مسابقة رالي مصر لريادة الاعمال تعد من أهم الفاعليات التي تستهدف توجيه الدعم لطلاب الجامعات وشباب رواد الأعمال ..

واشار الى إهتمام البنك الأهلي المصري بتأهيل وتطوير الشباب الذي يعد ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج التنمية وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 ، خاصة في ضوء توجه البنك نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب وهو ما شجع البنك الأهلي المصري على المشاركة الفعالة في مسابقة الرالي .

وأشاد عكاشة بالشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية

اكد الاستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ، أن تشريف حفل إطلاق المسابقة والأعلان عن منحة ال 50 ألف متدرب ، من قبل الأمين العام للجامعة العربية والسادة الوزراء ، هو رسالة بالغة الأهمية لدعم الشباب ، وأن تأهيلهم لسوق العمل هو أحد الأولويات على طاولة متخذي القرارات في منطقتنا العربية ومصر ، ورحب عبد الغفار بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري في تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة رالي ريادة الأعمال ، والتي أطلقتها الأكاديمية العربية للعام الثالث على التوالي .

كما أكد على استمرار الدور الريادي للأكاديمية العربية ، في تبني المبادرات والبرامج المستهدفة النشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الأبداع والابتكار في الشباب المصري والعربي ، وتوجيههم لتصيح كيانات قادرة على المنافسة والتواجد الفعلي في السوق ، في إطار سعي الأكاديمية العربية أن تكون المحور الأبتكاري ، وبيت الخبرة الداعم للشباب ورواد الأعمال ، على المستوي المحلي والاقليمي . وأوضح ممدوح عافية ، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ، أن اهتمام وتبني البنك للشباب المشارك في الرالي سيستمر من خلال توجيه الدعم والمشورة لهؤلاء الشباب ورواد الأعمال في كيفية إدارة أعمالهم مستفيدا من الخيرات والكوادر المدربة لدي البنك في هذا الشأن ، حيث سبق للبنك الأهلي المصري تأسيس عدة مراكز لخدمة رواد الأعمال بهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية غير المالية لهؤلاء الشباب ، وأكدت ترمین شهاب الدين ، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن مشاركة البنك في رالي مصر ، يأتي ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي يرصد من خلالها البنك جانبا أساسيا من خططه في دعم الشباب النابغ .

واستعرض واثل الدسوقي ، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية مسارات المسابقة المختلفة ، حيث أشار أن المسار الأول موجه الطلبة الجامعات ويستهدف المشاريع الناشئة التي تساعد على التطوير في التكنولوجيات المختلفة ، كالروبوت الغواصات الألية البرمجة تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز / الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الذكية وكذا الحلول الاقتصادية المبتكرة والمتميزة التي تخدم تحديات قائمة ، والثاني ، يستهدف الشركات الناشئة وشباب رواد الأعمال في القطاع الصناعي والسياحي . وأوضح الدسوقي ، أن أخر موعد للتقدم للمسابقة هو 30 يونيو 2020 ، ويمكن الأطلاع على شروط المشاركة ، والتقديم من خلال موقع المسابقة . www.entrepreneurshiprally.com