 وزير الشباب والرياضة عضو لجنة تحكيم رسالة ماجستير بـ"تجارة القناة"

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، أن التطور المستمر في كل مؤسسات المجتمع تتطلب تطورا مماثلا في التعلم بفروعه وتخصصاته المختلفه ولا تعتبر مبالغة إذا قيل إن تطور العلم بفروعه وتخصصاته المختلفة هو الذي يؤدي إلى تطور مؤسسات المجتمع.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن تقديرها وسعادتها لحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإشرافه على رسالة بكلية التجارة جامعة قناة السويس، ما يعطي مؤشرا مهما إلى دعم الحكومة للبحث العلمي والباحثين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتي جعلت من البحث العلمي طوق للنجاة في كافة المجالات.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس يرافقها الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باستراحة جامعة قناة السويس بالقاهرة اليوم السبت الموافق 20 يونيو حيث شارك وزير الشباب والرياضة كعضو لجنة حكم و مناقشة رسالة ماجستير بعنوان الانعكاسات المحاسبية الناتجه عن تحويل الأندية الرياضية لكرة القدم المصرية إلي شركات مساهمة وأثرها علي الاقتصاد القومي إطار استراتيجي مقترح للباحث محمد الشحات ابراهيم الباحث بكلية التجارة جامعة قناة السويس، وبلجنة حكم ومناقشة ضمت الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المراجع والمشرف على الرسالة و الدكتور محمد بكر عربي أستاذ المحاسبة الخاصة.

وأكد الدكتور أحمد زكي نائب رئيس جامعة القناة، أن الباحث توصل إلى مجموعة من النتائج لزيادة الموارد المالية للنادي الرياضي، بالإضافة إلى إمكانية استغلال المرافق والمنشآت والأجهزة الاستغلال الأمثل حيث لابد من إنشاء إدارات جديدة كإدارة للتسويق وإدارة للاستثمار وتشيكل لجان استثمارية من أهل الإختصاص لتطوير الجوانب الاستشارية، مشيرا الى انه بدون الفكر الاستثماري، وتوفير الموارد المالية يتعذر الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أهم عناصر أندية كرة القدم مؤكدا ان الاستثمار في أنشطة كرة القدم يتطلب وضع اللوائح والقوانين المرنة التي تيسر ذلك والتنسيق بين جهات الاختصاص لاستخراج تراخيص وتشجيع المستثمرين للاستثمار الرياضي وذلك بمنح الإعفاءات الضريبية والجمركية ونشر ثقافة الاستثمار الرياضي عير وسائل الإعلام المختلفة.

كما أوصى الباحث محمد الشحات إبراهيم بتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لأنه أعطى الأندية الرياضية الحق في عمل لائحة خاصة بها، ما أتاح لكل نادٍ بوضع شروط خاصة به تختلف عن باقي الأندية وإعطاء المستثمرين صلاحيات للاستثمار في الرياضة وخاصة قطاع كرة القدم مع عمل دوري الرديف للاستفادة من اللاعبين مواليد آخر موسم ناشئين لمدة لا تقل عن موسمين حتى يتم الاستفادة القصوى منهم وعمل شركة خاصة لإدارة دوري الدرجة الثانية والثالثة.