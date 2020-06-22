البحوث الإسلامية توزع مكتبة علمية على 4 آلاف واعظ

بدأ مجمع البحوث الإسلامية توزيع مكتبة علمية في تخصصات متنوعة من الإصدارات العلمية للأزهر الشريف على وعاظ الأزهر البالغ عددهم نحو 4000 واعظ وواعظة على مستوى الجمهورية؛ في إطار تنمية مهارات الوعاظ والواعظات ودعهم قدراتهم العلمية بالمعارف المختلفة التي تساعدهم على القيام بدورهم في توعية المواطنين وتحصينهم من مخاطر الفكر المنحرف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إنّ توزيع المكتبات يأتي استجابة للتطور السريع في الأحداث، ويفرض علينا ضرورة التأهيل والتدريب والقراءة المستمرة والتفاعل مع الوسائل الحديثة والاستفادة منها في التواصل مع الجمهور وخاصة الشباب، والاستعداد العلمي التام من جانب الوعاظ والواعظات لتلبية احتياجات الناس المعرفية.

أضاف عيّاد أنّ المكتبة تحتوي على نحو 90 كتابًا من الإصدارات العلمية المختلفة، والتي تعالج قضايا مجتمعية وإنسانية مهمة يحتاج إليها الوعاظ والواعظات في عملهم الميداني، وتتباين موضوعاتها بين مناقشة القضايا الفكرية والجدلية للموضوعات المختلفة، وبين تناول قضايا مجتمعية مهمة تخص فئات متنوعة من أفراد المجتمع، كما تركز على تفنيد شبهات الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة.

أوضح الأمين العام أنّ المكتبة تشمل عددًا من الكتب المهمة مثل: الأربعين في أصول الدين، وتأسيس التقديس، والكفاية في الهداية، ومداخل إلى العقيدة الإسلامية، وشبهات وردود حول الحضارة الإسلامية، والإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام، والرمزية عند ابن عربي، وفي ميزان الإسلام، ومع الله، وتيسير التفسير، وغيرها من الكتب المهمة.

أشار عيّاد إلى تجهيز نحو 1800 نسخة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي لتوزيعها على الوعاظ الجدد، إضافة إلى المكتبة السابقة.