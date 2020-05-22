أمين مجمع البحوث الإسلامية: المحبة دليل على صدق الإيمان

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي تُنشر على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم خلق "المحبة"، حيث إنها من جملة الآداب التي دعت إليها الشرائع السماوية، لأنها تحفظ بنيان المجتمع وتعمل على تماسكه، وتحافظ على أفراده، وتقضي على الشقاق والخلاف والأنانية والفردية.

وأضاف "عياد" أن المحبة لها آثار عظيمة طيبة في الآخرة، ويكفي أن من بينها أنها تجلب محبة الله عز وجل، وأن المتحابين في الله في ظله تعالى يوم القيامة.

وأوضح الأمين العام، أن المحبة دليل صدق الإيمان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسود المحبة، ونشرها بين أفراد المجتمع، لأنها تجلب الخير.