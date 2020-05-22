أمين مجمع البحوث الإسلامية: المحبة دليل على صدق الإيمان

أمين مجمع البحوث الإسلامية: المحبة دليل على صدق الإيمان
كتب:
سعيد حجازي
06:10 م | الجمعة 22 مايو 2020
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي تُنشر على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.
وتناول الأمين العام في حلقة اليوم خلق "المحبة"، حيث إنها من جملة الآداب التي دعت إليها الشرائع السماوية، لأنها تحفظ بنيان المجتمع وتعمل على تماسكه، وتحافظ على أفراده، وتقضي على الشقاق والخلاف والأنانية والفردية.
وأضاف "عياد" أن المحبة لها آثار عظيمة طيبة في الآخرة، ويكفي أن من بينها أنها تجلب محبة الله عز وجل، وأن المتحابين في الله في ظله تعالى يوم القيامة.
وأوضح الأمين العام، أن المحبة دليل صدق الإيمان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسود المحبة، ونشرها بين أفراد المجتمع، لأنها تجلب الخير.