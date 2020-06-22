محافظ المنيا يتفقد إجراءات مواجهة كورونا في لجان الثانوية الأزهرية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير الامتحانات.

ورافق المحافظ خلال جولته، الدكتور أحمد طلب رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

شملت الجولة لجان معهد المنيا الثانوي الأزهري بمدينة المنيا، حيث تابع المحافظ سير الامتحانات، وتأكد من توافر الخدمة الطبية داخل اللجان، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان، والتواصل مع الجهات المعنية في حالة المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات .

وشدد المحافظ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية الأزهرية، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربًا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.