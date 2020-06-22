محافظ المنيا يبحث مع "إنقاذ الطفولة" تفعيل التعاون في 7 قرى بملوي

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية استكمال عدد من الأنشطة الخاصة بالهيئة، والتي يجري تنفيذها في 7 قرى بمركز ملوي، في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الطرفين.

ضم الوفد تامر كيرلس المدير الإقليمي لهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتور عصام العدوي، مدير الهيئة بالقاهرة، ومي جاب الله نائب مدير الهيئة للبرامج بالقاهرة، وخالد السيد مدير مكتب الهيئة بالمنيا، وبحضور هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وأكد المحافظ دعم أنشطة وبرامج حماية الطفل بالمحافظة، وتقديم كافة التسهيلات لتنظيم عمل الهيئة في القرى المستفيدة للنهوض ببرامج حماية الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لخلق بيئة تعليمية واجتماعية مناسبة لرعاية الأطفال، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.

واستعرض وفد إنقاذ الطفولة الدولية جهود عملهم بالمحافظة في أنشطة برنامج الصداقة، بناء على بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة اعتبارًا من عام 2017 وعلى مدار 10 سنوات، والذي ينفذ في 7 قرى بمركز ملوي، وهي منشية المغالقة، وقصر هور، والأشمونين، ودروة، ونواي، وقلوبا، وبني خالد.