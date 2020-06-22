إيجابية المسحة الثانية للطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي بالعزل

قال الدكتور محمد خالد نائب مدير مستشفى العزل بأبوخليفة ومدير العناية المركزة بمستشفيات العزل بالإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إن عينة تحليله الثانية أثبتت إيجابية لكورونا بعد 11 يوما من إصابته بالفيروس.

كان الدكتور محمد خالد شعر بأعراض فيروس كورونا خلال عمله بمستشفى الصدر، التي يعمل بها مديرا للعناية المركزة، عقب افتتاحها في أول يونيو الجاري، وأجري له أول تحليل وكان إيجابيا، ونقل بعدها إلى مستشفى أبوخليفة للعلاج، وبعد 11 يوما، أجريت له مسحة ثانية وأثبتت إيجابيته لفيروس كورونا.

كان الدكتور محمد خالد من أوائل الأطقم الطبية التى عملت بمستشفى العزل في أبوخليفة، وعمل لـ 100 يوم داخل المستشفى قبل التحاقه بالعمل في مستشفى الصدر، وكان قائدا للفريق الطبي الذي استقبل الفنانة رجاء الجداوي عند دخولها مستشفى العزل بأبوخليفة.