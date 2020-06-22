انتخاب وزير الطيران السابق أمينا عاما للمنظمة العربية للسياحة

انتُخب شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق، أمينا عاما للمنظمة العربية للسياحة والسفر، وأكد الدكتور وليد الحناوي الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للمنظمة، أنّ انتخاب فتحي يأتي انطلاقا من رؤية المنظمة في تجديد الدماء بها، واستقطاب الكوادر المميزة إقليميًا ودوليًا في مجالي السياحة والسفر.

وأوضح الحناوي أنّ شريف فتحي يمتلك سجلا حافلا من الخبرات امتد لأكثر من 30 عامًا من الخبرة التنفيذية والسياسية في مجالات الطيران والسياحة والسفر بالعديد من الدول حول العالم، وعمل مديرا إقليميا للخطوط الجوية الهولندية-KLM في بلدان عدة بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى، والمدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولي للنقل الجوي -IATA وتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركه إير كايرو المتخصصة في الطيران العارض منخفض التكاليف.

كما تولى فتحي، منضب الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير العام للشركة العربية للطيران في مركزها الرئيسي بالشارقة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، كما أسس شركة متخصصة في أعمال السياحة والسفر، وشغل منصب رئيس الجمعية العامة وعضوًا لمجلس الإدارة في العديد من الشركات، وعمل عضوا في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي-IATA واللجان التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي-AACO والاتحاد الأفريقي لشركات الطيران -AFRAA ومجلس رؤساء شركات الطيران أعضاء تحالف ستار Star Alliance-CEB، ثم توجت كل هذه الخبرات بتوليه منصب وزير الطيران المدني لدى مصر.