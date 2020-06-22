مجلة "تربية سوهاج" تحصل على المركز الأول في تصنيف جامعات مصر

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن حصول المجلة التربوية الصادرة عن كلية التربية التابعة للجامعة، على المركز الأول للعام الثاني على التوالي، وسط أكثر من 80 مجلة، في تقييم المجلات المصرية والمحلية لجامعات مصر المختلفة.

وقال الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، إنه في إطار تطوير البحث العلمي ورفع شأنه في مصر، أطلق المجلس الأعلى للجامعات، مسابقة للمجلات العلمية التي سيتم إدراجها على قائمة اللجان العلمية بالمجلس، مشيرا إلى أنه تم تقييم هذه المجلات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبنك المعرفة المصري، لتكون بمثابة نموذج يحتذى به كخطوة أولى، ولكي يتم نشرها بصورة دولية تساعد على رفع تصنيف مصر وجامعاتها في المحافل الدولية.

يذكر أن جامعة عين شمس حصلت على المركز الثاني، فيما حصلت الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي على المركز الثالث، وجامعة بني سويف على المركزين الرابع والخامس، وجامعة القاهرة على المركز السادس.