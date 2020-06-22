الصين ترفض وصف ترامب لفيروس كورونا بـ"إنفلونزا كونج"

أكدت الصين مجددا، اليوم، معارضتها الشديدة لأي وصم مرتبط بمنشأ فيروس كورونا المستجد، ورفضها وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للفيروس بـ"أنفلونزا كونج".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي، خلال حملته الانتخابية في ولاية أوكلاهوما، بأنه يمكنه تسمية فيروس كورونا باسم "أنفلونزا كونج، والذي يدمج اسم فنون الدفاع عن النفس الصينية "الكونغ فو" مع كلمة "أنفلونزا".

وقال "جيان": "لقد عبرت منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي، عن اعتراض واضح على ربط الفيروس ببلد أو منطقة معينة أو أي أعمال وصم".

وأضاف أن الصينن لاحظت أن الكثيرين في الولايات المتحدةن يعارضون أيضا وصم الفيروس، والتعليقات العنصرية حول هذه المسألة.