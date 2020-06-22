تعافي 20 حالة من فيروس كورونا بمستشفى بنها للتأمين الصحي

أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، تعافي 20 حالة من فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم المستشفى على مدار اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن معدل التعافي من الفيروس والخروج يقدر بمتوسط 10 حالات يوميا وتستقبل المستشفى مرضى جدد.

وأشار منير في تصريح له اليوم، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة في التعامل مع الحالات.