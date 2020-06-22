الصحة الكويتية: 4 حالات وفاة و641 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة، و641 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 330 حالة، وإجمالي المصابين إلى 40 ألفا و291 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت 383 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة 59.7% من إجمالي عدد المصابين، و258 حالة لمقيمين من مختلف الجنسيات بنسبة 40.25%.

وأضاف "السند" أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 181 حالة، وأجريت 3216 مسحة مخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 357 ألفا و594 مسحة.