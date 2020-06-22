الصحة توفر برامج تدريب مجانية للعلميين لمكافحة عدوى كورونا بالمستشفيات

وجّه الدكتور محمد فوزي السوده، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر، خطابا لنقيب العلميين قال فيه إنّه حرصا على توحيد سبل الوقاية للأطقم الطبية والعاملين من فيروس كورونا، جرى تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بالأكاديمية ورفع برامج مكافحة العدوى من فيروس كورونا المستجد، طبقا لأحد الأدلة العلمية وما توافق عليه الخبراء باللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.

وأشار مساعد الوزير إلى أنّه حرصا من وزارة الصحة وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني على توحيد إجراءات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، أُتيحت هذه البرامج التدريبية لأعضاء نقابة العلميين للعاملين بالمستشفيات بالمجان، مع منح شعادة معتمدة من الأكاديمية وإمكانية الدخول للمنصة التعليمية من أي مكان وفي أي وقت، وطالب النقابة بإرسال كشوف بأسماء من يرغب في الالتحاق بهذه الدورات.

من جانبه، تقدم الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب المهن العلمية، بالشكر للدكتور محمد فوزي السودة، قائلا: "جزيل الشكر والتقدير للدكتور محمد فوزي السودة مساعد وزير الصحة على تعاونه مع نقابة العلميين والباحثين والعلماء".

وفيما يلي صورة من الخطاب: