"العلميين" تطالب المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما للمصابين

طالبت نقابة المهن العلمية جميع المتعافين من فيرس كورونا بالتبرع بالبلازما للحالات المصابة لا سيما في بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس.

وقالت النقابة في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: رسالة إلى كل متعافٍ من فيروس كوفيد -19 كل فرد فى مستشفيات جامعة عين شمس يبذل أقصى جهد علشان الأزمة تعدى والحياة ترجع لطبيعتها، وأنت كمان ممكن تساعد مريض الكورونا وخصوصا الحالات الحرجة بأنك تتبرع بالبلازما (المكون السائل من الدم) فى بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعه عين شمس.

وأوضحت النقابة أن البلازما تحتوى على الأجسام المضادة للكوفيد-19 والتي من الممكن أن تنقذ حياة إنسان آخر مصاب بالفيروس وفى حالة حرجة.

وشرحت النقابة في تدوينتها الخطوات اللازمة للتبرع والتي تشمل تحديد موعد لسحب عينات الدم لعمل تحليل صورة دم كاملة، ونسبة الأجسام المضادة ضد الكوفيد-19 وهو الذي يحدد المناعة بعد التعافي من الفيروس، بالإضافة إلى تحليل وظائف كبد ووظائف كلى بالمجان.

ثم تأتي الخطوة الثانية والتي تتضمن تحديد ميعاد لجلسة فصل البلازما ومدتها حوالى نصف ساعة وتتم تحت إشراف أساتذة أطباء من جامعة عين شمس، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

واختتمت النقابة بتأكيدها أنه سيتم بعد ذلك نقل البلازما لمرضى كورونا من فى حالة حرجة، وأشارت إلى أنه للتواصل مع بنك الدم الرئيسي بجامعة عين شمس برجاء الاتصال على الرقم التالي 01120192555