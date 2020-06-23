أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في مصر

تباينت أسعار السمك في السوق المصرية وتستعرض "الوطن" أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23 يونيو الحالي، كالتالي:

سمك المكرونة

سجل سعر الكيلو جرام من المكرونة السويسي 70 جنيهًا، والخليجي 40 جنيهًا، المكرونة المجمدة 25 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك البلطي

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 17 إلى 40 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

سمك البربون

تراوح سعر كيلو جرام سمك البربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين

ووصل سعر سمك الثعابين 210 جنيهات للكيلو جرام.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

سمك الماكريل

جاء سعر كيلو سمك الماكريل بـ45 جنيهًا.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.

سمك القاروص

تراوح سعر سمك القاروص بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 60 إلى 80 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 100 إلى 260 جنيهًا.