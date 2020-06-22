البابا يطالب الأقباط بالصلاة من أجل "المجمع المقدس"

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على فيس بوك، والقنوات الفضائية القبطية، وموقع "ساوندكلاود.

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، تحدث البابا عن الإصحاح الخامس عشر من "إصحاح الرسل"، وعن قيمة الافتقاد، قائلا: "الخدمة لا تكتمل بأي صورة إلا بالافتقاد، ومراجعة الخدمة والعمل باستمرار عبر المتابعة".

وطالب البابا الأقباط، بالصلاة من أجل المجمع المقدس قائلا: "هو الهيئة الأولى في إدارة الكنيسة، وصلوا ليعطي الله لأعضائه الحكمة والمعونة، لأن الإدارة في الكنيسة ليست كما ندرسها في الكتب بالجامعة ولكن هي تقوم على عمل الروح القدس في كل أعضاء المجمع".

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي ستنتهي يوم 12 يوليو المقبل.