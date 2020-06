فيديو.. إيقاف ضابط شرطة في نيويورك عن العمل لاستخدام "الخنق المحظور"

أوقفت شرطة نيويورك الأمريكية، ضابطا عن العمل، لإقدامه على استخدام أسلوب الخنق المحظور ضد رجل من أصول أفريقية، في حي كوينز بالمدينة، وفقا لما ذكره مفوض الشرطة.

قرار الإيقاف جاء بعد أيام من توقيع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، على قانون ينص على تجريم الخنق الذي يستخدمه ضباط الشرطة للقبض على المشبه بهم، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك ديرموت شيا، عبر تويتر، إن حادث الأحد كان "مقلقا" وإن التحرك الفوري كان ضروريا أثناء إجراء السلطات للتحقيق.

ويوم 25 مايو الماضي، قتل الأمريكي جورج فلويد (46 عاما)، من أصول أفريقية، أثناء توقيفه بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا، عندما ضغط أحد رجال الشرطة بركبته على عنقه إلى أن فارق الحياة.

NYPD officer used an illegal chokehold on a black man this morning in Far Rockaway, NY — and only stopped because another cop realized they were being filme.



They choked him out... pic.twitter.com/SXZNnSbwDM