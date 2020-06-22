"العلميين" توفر 2000 فرصة عمل للأعضاء في معملين للتحاليل

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب المهن العلمية، إنّه في إطار المواجهة الشاملة لفيروس كورونا ودعما لجهود الدولة في المجالات الصحية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين المعامل والنقابة، تعلن نقابة المهن العلمية، توفير 2000 فرصة عمل للعمليين بمعامل تحاليل المختبر والبرج بمرتبات مجزية ومسميات وظيفية قانونية.

وأوضح المليجي في بيان نشر على صحة النقابة عبر فيس بوك، أنّ الشروط تتضمن:

1- كارنيه حديث وشهادة حديثة لعضوية نقابة المهن العلمية.

2- دبلومة التحاليل الطبية أو دون.

3- سحب استمارة طلب توظيف من النقابة العامة أو فروعها بالمحافظات.

4- مقابلة شخصية.

وللمزيد من المعلومات التواصل على رقم: 01096356787.