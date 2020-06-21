وزير الري السوداني: المفاوضات سبيل التوصل لاتفاق حول سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن السودان ما زال يتمسك بموقفه الثابت من أن المفاوضات هي أنجع السبل للتوصل لتفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأكد أن الجانب السوداني بذل مجهودا بإخلاص ولم ييأس في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، وأشار إلى أن السودان لجأ لرفع الأمر لرؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي القانونية على مستوى وزراء المياه، والتي قال إنها تحتاج لقرار سياسي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وجدد عباس تمسك السودان بالتوقيع على اتفاق كشرط أساسي قبل البدء في ملء السد الإثيوبي، وذلك لضمان سلامة وتشغيل سد الروصيرص، مؤكدا أن السودان متحسب لكل السيناريوهات لضمان حقوقه.

واستعرض رئيس الجانب الفني في المفاوضات الدكتور صالح حمد، مراحل تشييد السد والمتابعة الفنية اللصيقة من الجانب السوداني لها، وسير المفاوضات التي قال إنها توصلت لتفاهمات حول 90 إلى 95% من الجوانب الفنية، متضمنة ملء وتشغيل السد وسلامة وأمان جسم السد، مع التركيز على تأمين سلامة وأمان سد الروصيرص أثناء تشغيل السد الإثيوبي.

وجدد التأكيد على أن السودان ليس وسيطا في هذه المفاوضات وإنما طرف أصيل يسعى للحفاظ على حقوقه المائية التاريخية.

من جهة أخرى، أكد مسؤول الشؤون القانونية في الجانب السوداني، هشام كاهن، أن السودان يتفاوض للوصول لاتفاقية دولية ملزمة للدول الثلاث، وقال إن الخلافات تركزت على المسائل القانونية وتحديدا حول رفض أحد الأطراف لتكوين آلية لفض النزاعات، ومدى إلزامية الاتفاقية المحتملة للدول الثلاث، بجانب رفض محاولة إقحام الاتفاقات السابقة في الاتفاق الحالي.

وأكد أن الجانب السوداني يرى ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم يحفظ مصالح كل الأطراف.