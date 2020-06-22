الحكومة الألمانية تهدد بـ"عقوبة قاسية" في أحداث شغب شتوتجارت

أدانت الحكومة الفيدرالية الألمانية، بشدة، أعمال الشغب الخطيرة في مدينه شتوتجارت الألمانية، والتي نجم عنها إصابة 19 من ضباط الشرطة، وسط خسائر مادية كبيرة وتحطم سيارات الدوريات والمحلات التجارية ونهبها.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: "ما حدث إشارة تهديد وتحد لسيادة القانون".

وحسب تقرير في برنامج "تاجزشاو" التلفزيونى الألماني، فقد أدانت الحكومة الفيدرالية بشدة أعمال الشغب والهجمات على ضباط الشرطة في شتوتجارت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف التقرير أنه لم يكن هناك ما يبرر مثل هذه الهجمات، فيما صرح المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت، بأن أي شخص يفعل مثل هذا الشيء يعارض بلده ويهدد القانون والحقوق التي تحمي الجميع.

ووصف وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، أعمال الشغب في مؤتمر صحفي بأنها "إشارة وإنذار وتهديد لسيادة القانون"، وقال "زيهوفر" خلال زيارة إلى عاصمة ولاية بادن-فورتمبيرج، إنه يتوقع أن يصدر القضاء "عقوبة قاسية" على الجناة المتورطين الذين قاموا بأعمال الشغب.

وأضاف الوزير أن الأحداث في شتوتجارت، يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من التطورات في الجمهورية الاتحادية ككل، حيث جرى رصد تزايد أعمال العنف والسب ضد الشرطة وعمال الإنقاذ، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين وراء الشرطة، ولكن يبدو أن هناك أشخاص "ليسوا مسؤولين" ويتعاملون مع نظام الدولة والقائمين على تطبيقه على أنهم عداء.